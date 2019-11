Die Katholische Bischofskonferenz in Japan hat einen erfolgreichen Künstler mit dem Papst-Song beauftragt. Der nutzt eine KI-Software, um zu komponieren. Das Lied "Protect all life" soll an den Stationen laufen, die der Papst in Japan besucht. Es soll zum Beispiel bei Messen gespielt werden. Zu dem Stück gehört nicht nur ein etwas schmachtender Gesang, sondern auch eigene Tanzschritte und Gebärden.

Eigene Lieder für Papstbesuche sind an sich nichts Außergewöhnliches. Auch Thailand hat eins, wo der Papst gerade angekommen ist.

Das Detail mit der KI für den Song in Japan könnte im Zweifel aber auch wenig schmeichelhaft sein. Die Software braucht nur wenige Sekunden, um sich Melodien auszudenken.