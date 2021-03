Ein japanischer Milliardär bietet acht Plätze für einen Flug um den Mond - kostenlos.

Wie teuer die Mondumrundung wird, ist nicht bekannt. Der Start ist zwar erst für 2023 geplant. Aber die Bewerbungen dafür will er noch diesen Monat prüfen. Wer weiterkommt, muss mit einem Bewerbungsgespräch rechnen und auch mit weiteren Aufgaben. Die medizinischen Checks soll es dann im Mai geben.



Der Milliardär und seine Crew werden wohl die ersten sein, seit der letzten US-Apollo-Mission von 1972, die zum Mond fliegen. Voraussetzung dafür ist, dass SpaceX in der Lage ist, sie ins All zu bringen. Anfang Februar war erneut ein Prototyp einer Rakete bei der Landung am Boden explodiert und in Flammen aufgegangen.