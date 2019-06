Laut des Eisenbahnbetreibers sind dadurch Ende Mai Dutzende Züge komplett ausgefallen. Rund 12.000 Fahrgäste kamen zu spät an ihr Ziel. Ein Bahnsprecher sagte dem Guardian, dass die kleine Schnecke in ein Elektronikteil neben den Gleisen gekommen war. Dort hatte sie einen Kurzschluss ausgelöst. Der Schnecken-Vorfall wurde erst jetzt bekannt, weil Techniker so lange gebraucht hatten, um die Ursache zu finden. Der Bahnsprecher kann sich nicht daran erinnern, dass eine Schnecke schon einmal so großes Chaos angerichtet hat. Normalerweise seien es Hirsche, die für Störungen sorgen. Vorsichtshalber haben Techniker ähnliche Elektronikteile in der Nähe kontrolliert, damit nicht noch eine Schecke den Zugverkehr lahmlegt.