In Japans Hauptstadt Tokio spielen neben Sport bei den Olympischen Spiele auch Katzen eine Rolle.

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun berichtet, dass auf dem Olympia-Gelände mehrere streunende Katzen leben. Bisher haben Ehrenamtliche sie drei Mal täglich gefüttert. Das geht jetzt allerdings nicht mehr, weil das Gelände wegen der Spiele weiträumig abgesperrt ist. In einer Online-Petition hatten tausende Menschen gefordert, dass die Katzen weiterhin versorgt werden. Daraufhin wurden Käfige aufgestellt, um die Tiere einzufangen und an sichere Orte zu bringen - einige Katzen wurden so schon gefangen und jetzt werden Herrchen oder Frauchen gesucht.