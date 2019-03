Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sind in letzter Zeit öfter Schmuggler mit Rinder-Sperma erwischt worden - beim letzten Mal waren auch gleich mehr als 300 Plastikröhrchen mit Rinder-Embryonen dabei.

Dahinter stecken das Geschäft mit Fleisch und Verbote in Japan und China. Es geht um die Wagyu-Rinder, zu denen auch das berühmte und teure Kobe-Rind gehört. Dessen Fleisch kann bis zu 400 Euro pro Kilo kosten. Nur China bekommt davon nichts ab, weil die Regierung kein Fleisch aus Japan ins Land lässt. Dabei ließe sich Wagyu-Rind wohl auch dort gut verkaufen. Deshalb versuchen Bauern in China, in das Geschäft einzusteigen und die Rinder selbst zu züchten.

Ihr Problem: Auf normalem Weg kommen sie nicht an die Tiere, weil Japan sie nicht mehr exportiert. Sie gelten als nationales Kulturgut. Es ist auch verboten, genetisches Material der Rinder außer Landes zu bringen - deshalb blüht offenbar der Schmuggel.