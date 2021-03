Japan widmet einer seiner bekanntesten Videospielfiguren einen ganzen Freizeitpark: Super Mario.

Der neue Themenpark namens Super Nintendo World hat heute aufgemacht - als Teil eines schon bestehenden Vergnügungsparks in der Metropole Osaka. Auf dem Gelände sind die Gebäude in der Optik des Videospiels gebaut - oft in Kastenform. Außerdem läuft überall die Musik, die aus dem Spiel bekannt ist. Besucher und Besucherinnen können auch selbst einen auf Spielfigur machen - und mit dem Zerschlagen von Blöcken virtuelle Münzen sammeln.

Der Super-Mario-Vergnügungspark in Japan hat mehr als 400 Millionen Euro gekostet. Der Start war ursprünglich für letztes Jahr geplant, ist wegen Corona aber zwei Mal verschoben worden.