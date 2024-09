Der Zoo der japanischen Hauptstadt Tokio muss sich von zwei Riesenpandas trennen.

Viele Panda-Fans verabschieden sich in Tokio gerade von den beiden 19 Jahre alten Bären. Laut Lokalmedien bildeten sich lange Schlangen. Die Pandas sollen Ende September zur medizinischen Behandlung nach China zurückgebracht werden. Sie leiden nach Angaben von Tokios Gouverneurin Yuriko Koike seit zwei Jahren unter Symptomen wie Bluthochdruck. Dagegen werden sie behandelt, aber bisher sei keine nennenswerte Besserung eingetreten.

"Panda-Diplomatie"

China schickt immer wieder Pandas in ausländische Zoos, bleibt aber Eigentümer der Tiere und auch ihrer Jungen. Pandas gelten als Symbole der Freundschaft zwischen China und den Ländern, an die sie ausgeliehen werden. Es gibt seit vielen Jahren eine sogenannte "Panda-Diplomatie".

In der Wildnis leben nach Angaben der Umweltorganisation WWF noch geschätzt 1.860 Große Pandas, vor allem in den Bambuswäldern im Südwesten Chinas. Etwa 600 weitere Exemplare leben in Gefangenschaft.