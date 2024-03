Die alte Kaiserstadt Kyoto gehört zu den Hauptattraktionen für Touristinnen und Touristen in Japan - vor allem das Geisha-Viertel Gion.

Allerdings werden Touristen da auch mehr und mehr zum Problem. Vor ein paar Jahren haben die Behörden deshalb schon das Fotografieren in vielen engen Gassen des Viertels verboten. Das nützt aber offenbar wenig. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass der Zugang zu einigen Straßen deshalb demnächst komplett gesperrt wird. Der Stadtrat von Kyoto hat erklärt, dass sich Touristen oft wie Paparazzi benehmen, wenn Geishas auftauchen. Japanische Medien berichten sogar, dass Touristen Geishas anfassen. Bezirkspolitiker hatten den Stadtrat deshalb schon letztes Jahr aufgefordert, sich um das Problem zu kümmern. Sie sagen, das Geisha-Viertel sei kein Freizeitpark.

Den Beruf der Geisha gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Am besten lassen sie sich als Unterhaltungskünstlerinnen beschreiben, die in Japan ein hohes Ansehen haben. Die Ausbildung ist hart, deshalb gibt es immer weniger von ihnen. Kyoto ist die Stadt in Japan mit den meisten Geisha-Vierteln. Das Viertel Gion ist das berühmteste.