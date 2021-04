In Japan soll verseuchtes Wasser der Atomreaktorkatastrophe in Fukushima ins Meer abgelassen werden.

Die Regierung hat entschieden, damit in zwei Jahren anzufangen. Ministerpräsident Yoshihide Suga nannte den Schritt unvermeidlich, wenn das havarierte Atomkraftwerk abgerissen werden soll.

In Fukushima wird seit der Atomkatastrophe vor zehn Jahren Wasser aus dem Kraftwerk in großen Tanks gesammelt. Auf dem Gelände lagern mehr als 1,2 Millionen Tonnen Wasser in mehr als 1000 riesigen Tanks. Die sind aber wohl spätestens nächstes Jahr nach Angaben des Betreibers voll. Außerdem wird angeblich der Platz für Anlagen benötigt, um radioaktive Trümmer des Kraftwerks in Fukushima zu entsorgen.

Auch das Wasser aus Fukushima ist radioaktiv belastet. Es soll gefiltert und verdünnt und dann über 30 Jahre ins Meer abgelassen werden. Allerdings lassen sich nicht alle gefährlichen Stoffe herausfiltern. Forschende befürchten, dass sie sich langfristig auf das Leben im Meer auswirken könnten.



Viele Japanerinnen und Japaner sind dagegen, radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer zu leiten. Auch Nachbarländer wie China und Südkorea haben Bedenken angemeldet und kritisieren die Entscheidung aus Japan.