In Japan ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden.

Der 34-jährige war 2020 zum Tode verurteilt worden, weil er 2017 neun teils noch minderjährige Menschen ermordet hatte. Die Polizei sagt, dass die meisten seiner Opfer Suizidgedanken in den sozialen Medien veröffentlicht hatten. Er habe sie kontaktiert und angeboten, ihnen bei ihren Absichten behilflich zu sein.

Die Suizidrate in Japan gehört zu den höchsten der Welt. Nach einem kürzlichen Rückgang ist die Zahl in diesem Jahr wieder angestiegen. Der Justizminister sagt, dass die Morde einen großen Schock und Angst in der Gesellschaft ausgelöst hatten. Er habe die Hinrichtung nach "reiflicher Überlegung" angeordnet.

Japan ist neben den USA die einzige große demokratische Industrienation, in der Todesurteile noch vollstreckt werden. Zuletzt passierte das vor drei Jahren. Die Öffentlichkeit dort befürwortet die Todesstrafe mit großer Mehrheit. Einer Umfrage der japanischen Regierung von 2024 zufolge halten 83 Prozent der Befragten die Todesstrafe für "unvermeidbar".