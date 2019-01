Nächstes Jahr finden die Olympischen Spiele in Japan statt. Damit die ganzen internationalen Besucher dann kein schlechtes Bild von dem Land kriegen, haben Supermarktbetreiber beschlossen, Sex-Magazine aus ihren Regalen zu verbannen.

Das schreibt die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Markt-Betreiber wollen damit außerdem auch mehr Rücksicht auf Frauen und Kinder nehmen.

In Japan gibt es zehntausende dieser kleinen, durchgehend geöffneten Supermärkte - kurz Kombini genannt. Der Kombini-Betreiber Ministop geht jetzt schon mit "gutem Beispiel" voran und hat den Verkauf von Sex-Heften in seinen rund 2000 Märkten gestoppt. Konkurrent FamilyMart verkauft immerhin in 2000 seiner rund 16.000 Läden keine mehr. Und auch die Branchen-Schwergewichte Seven-Eleven Japan und Lawson wollen jetzt nachziehen - auch mit Blick auf die Rugby-Weltmeisterschaft im Herbst, wenn viele ausländische Besucher erwartet werden.