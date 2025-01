In Japan haben die Menschen mit einer hohen Inflation zu kämpfen.

In Tokyo kostet ein Kohlkopf mittlerweile sechs Euro, drei Mal so viel wie vor einem Jahr. Auch Reis wird immer teurer, der Preis hat um 60 Prozent zugelegt. Seit über 40 Jahren haben die Haushalte in Japan nicht mehr so viel Geld ausgegeben für Lebensmittel.

Weil besonders Obst und Gemüse deutlich teurer geworden sind, essen viele Menschen in Japan jetzt auch weniger davon. Das zeigen Statistiken der Regierung. Anstelle von Gemüse streuen viele mittlerweile nur die Gewürzmischung Furikake über ihren Reis. Die Verkäufe gingen durch die Decke.

Die japanische Regierung versucht gegenzusteuern, mit finanzieller Unterstützung für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Und ein Youtuber bekommt immer mehr Abonnenten, der zeigt, wie man Supermarktgemüse so behandelt, dass man es zu Hause anpflanzen und vermehren kann.