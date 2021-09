Japan macht vor seiner Küste wieder Jagd auf Delfine und andere kleine Walarten.

Nach Angaben von Tierschützern brachen die ersten Fischer heute in der Küstenstadt Taiji zur Treibjagd auf. Sie dauert bis März; dabei werden Delfine, die in Küstennähe ausgemacht werden, in einer Bucht zusammengetrieben. Hierzu legen die Fischer den Orientierungssinn der Tiere lahm, indem sie auf Metallstangen hämmern, die ins Meer gehalten werden. Die schönsten Exemplare werden im Auftrag von Delfinarien im In- und Ausland aussortiert, die übrigen werden in einer Nachbarbucht getötet.

Seit 2008 werden nicht mehr Harpunen in die Delfine getrieben, sondern Fischer versuchen das Rückenmark der Tiere zu durchtrennen. Laut der Delfinfänger führt das zu einem relativ schnellen Tod. Tierschutzorganisationen kritisieren das Töten und gehen davon aus, dass es bei herumwirbelnden Delfinen zu schwer ist, gezielt das Rückenmark zu treffen.