In Japan sorgt eine Regel von Kitas für Diskussionen.

In vielen öffentlichen Kitas müssen nämlich Eltern die vollen Windeln ihrer Kinder am Ende des Tages selbst mit nach Hause nehmen und dort entsorgen. Einer neuen Umfrage zufolge gilt das in 40 Prozent aller japanischen Gemeinden.

Volle Windeln von der Kinderbetreuung

Die Kitas selbst begründen das damit, dass sie den Eltern die Möglichkeit geben wollen, die Windeln zu überprüfen, darauf, ob mit der Verdauung der Kinder alles okay ist. Andere sagen, dass sie Entsorgungskosten sparen wollen und einige geben an, die Praxis stamme noch aus Zeiten, in denen Stoffwindeln verbreitet waren, die mehrmals verwendet wurden.

Eine japanische Soziolgieprofessorin sagte einer Nachrichtenagentur, in der japanischen Gesellschaft herrsche das Bewusstsein vor, dass Eltern - genauer gesagt die Mütter - für alles rund um Kinder zuständig sind. Nur deswegen werde die Windel-Regel nicht stärker kritisiert.