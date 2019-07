In Japans Hauptstadt Tokio ist es gerade ungewöhnlich kühl und vor allem, viel zu wolkig.

In den letzten drei Wochen schien die Sonne nicht mal drei Stunden am Tag. Und das hat in dem Land eine kleine Gurkenkrise ausgelöst. Wie der Guardian berichtet, sind die Preise für Gurken um rund 70 Prozent gestiegen. Auch anderes Gemüse, das Sonne zum reifen braucht, ist laut dem japanischen Landwirtschaftsministerium teurer geworden. Von den vielen Wolken ist aber nicht das ganze Land betroffen. Zwiebeln, Rettich und Möhren von der nördlichen Inseln Hokkaido zum Beispiel gedeihen normal.

Der Sommer in Tokio ist sonst sonnig und heiß. Letztes Jahr hatte es noch eine Hitzewelle mit vielen Toten gegeben. Gerade ist es dagegen so kalt, dass auch deutlich weniger Sommermode verkauft wird.