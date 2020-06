Allein im letzten Jahr seien fast 3000 Menschen in den Bergen verunglückt. Das berichten japanische Medien, die sich auf die Polizeistatistiken beziehen. Jeder zehnte Unfall endete tödlich - die Hälfte der von Unfällen Betroffenen seien Menschen im Alter von über 60 Jahren.

Auch wenn Japans Berge nicht so hoch sind wie manche Gipfel in Europas Alpen - unterschätzen sollte man sie nicht. Plötzliche Wetterumschwünge können auch erfahrene Kletterer in Bedrängnis bringen. Die Polizei mahnt, vor Touren präzise Wanderpläne auszuarbeiten und sich sicher auszurüsten.

Vor allem in Juli und August sind die Berge in Japan beliebt, wegen der Corona-Krise wurde die Klettersaison in diesem Jahr aber abgesagt.