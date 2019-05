Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie's in New York hat seine Edelstahl-Skulptur "Rabbit" 91,1 Millionen Dollar eingebracht. Das ist der höchste Preis, der jemals für die Arbeit eines lebenden Künstlers gezahlt wurde. Das Werk ist ein überdimensionierter Hase, der an einen Gasluftballon aus silberner glänzender Folie für einen Kindergeburtstag erinnert.

Koons ist damit wieder der teuerste lebende Künstler. Er war das schon mal 2013; damals mit seinem 60 Millionen Dollar teuren "Ballon Dog" - ein überdimensionierter Hund, wie ein Ballontier aus oranger Silberfolie.

Letztes Jahr hatte ihn der britische Künstler David Hockney vom Teuersten-lebenden-Künstler-Thron gestoßen - mit seinem Bild "Portrait of an Artist" - das gut 90 Millionen Dollar bei einer Versteigerung brachte.