Vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen rostet seit sechs Jahren ein Öltanker vor sich hin. Jetzt gibt es in dem Fall Bewegung.

Die Huthi im Jemen haben mit der Uno einen Vertrag unterzeichnet, den Öltanker FSO Safer leerzupumpen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Huthi-Offiziellen. Die Uno hatte letzten Monat gesagt, dass es eine grundsätzliche Vereinbarung dazu gebe. Allerdings gibt es bisher keinen genauen Zeitplan, wann der Tanker leergepumpt werden soll.

Er hat mehr als eine Million Barrel Rohöl an Bord. Wenn ein Auslaufen verhindert wird, könnte das die Umwelt vor schlimmen Folgen bewahren, die die Umweltschutzorganisation Greenpeace in einer Analyse beschreibt. Ein gesicherter Tanker würde auch den Menschen helfen: Im Bürgerkriegsland Jemen leiden viele Menschen Hunger, und viele Hilfslieferungen kommen über das Meer, was bei einer Ölpest erschwert wäre.