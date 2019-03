Die USA haben ihr Konsulat in Jerusalem geschlossen.

Das Büro war bisher vor allem eine Anlaufstelle für Palästinenser. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, wird jetzt alles in der neuen Botschaft in Jerusalem gebündelt. Ziel sei es, die Arbeit der US-Diplomaten effizienter zu machen. Die USA hatten die Verlegung im Oktober angekündigt.

Die Palästinenser kritisieren die Entscheidung. Viele interpretieren sie als Zeichen, dass die USA im Nahostkonflikt deutlich auf der Seite Israels stehen. Die USA hatten schon ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt; auch damals gab es Proteste. Aus Washington heißt es, die USA hätten ihre Politik gegenüber Jerusalem, dem Westjordaland und dem Gazastreifen nicht geändert.

Der Status von Jerusalem ist einer der Haupt-Streitpunkte im Nahostkonflikt. Israel betrachtet ganz Jerusalem als Hauptstadt - einschließlich des Ostteils der Stadt, den die Palästinenser als Hauptstadt eines künftiges Staates beanspruchen.