Zum Beispiel die Menschen im Inselstaat Samoa östlich von Australien. Danach folgen das nordöstliche Russland und Neuseeland, gegen 14 Uhr unserer Zeit beginnt im östlichen Teil Australiens mit Sydney das Jahr 2020.

Um die Uhrzeit werden in Berlin am Brandenburger Tor auch die ersten Gäste zur größten Silvesterparty in Deutschland eingelassen. Mehrere 10.000 Menschen müssen dort mit strengen Sicherheitskontrollen rechnen.

Zu den letzten Neuankömmlinge im Jahr 2020 gehören die Menschen auf Amerikanisch-Samoa: Das US-Außengebiet liegt ganz in der Nähe von Samoa, aber östlich der Datumsgrenze - das bedeutet 25 Stunden Zeitunterschied.

In Deutschland gab's vor Silvester wieder eine Debatte über Gewalt, Böller und Klimaschutz. Die Umwelthilfe fordert, auf Feuerwerkskörper zu verzichten. An vielen Orten sollen Alkohol- und Böller-Verbote, sowie mehr Polizei vor Übergriffen schützen. Vor vier Jahren waren unter anderem in Köln vor allem Frauen von Männern angegriffen worden.