Der Brand in einer Destillerie hat für Whiskey-Hersteller Jim Beam in den USA möglicherweise ein juristisches Nachspiel.

Anfang letzter Woche war dort ein Blitz eingeschlagen und hatte ein Feuer verursacht. 45.000 Fässer mit Bourbon wurden zerstört. Ein Teil des Whiskeys floss dabei in den Fluss Glenns Creek und verteilte sich weiter bis in den Ohio River. Durch den Alkolhol starben in den Flüssen viele Fische. Die Umweltbehörden mussten den Sauerstoffgehalt in den Gewässern künstlich erhöhen, um das Fischsterben möglichst gering zu halten.

Das Kabinett in Kenntucky will jetzt prüfen, ob der Whiskey-Hersteller seine Pflichten verletzt hat. Dann müsste Jim Beam für das Fischsterben Strafe zahlen.