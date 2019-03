Forscher aus Mannheim, Ulm und den USA haben jetzt rausgefunden: Genauso wichtig ist es, den Übergang in den Arbeitstag bewusst zu zelebrieren. Zum Beispiel, indem man schon unter der Dusche oder beim Frühstück den Tag plant und Aufgaben durchgeht, die man hinter sich bringen will. Oder indem man sich an der Haltestelle eine To-Do-Liste für den Tag macht oder ein mögliches Gespräch mit Vorgesetzten durchspielt. Die Forscher haben mehr als 150 Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Industrie, dem Finanzsektor oder aus Verwaltungen untersucht. Ergebnis: Wer sich bewusst mit dem bevorstehenden Arbeitstag auseinandersetzte, war motivierter und erreichte eher selbstgesteckte Ziele.