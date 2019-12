Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom sind fast drei Viertel der Berufstätigen weiterhin für Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden erreichbar: 71 Prozent der befragten Urlauber sagten demnach, dass sie angerufen werden können. Fast zwei Drittel sind per Whatsapp oder Textnachricht erreichbar und mehr als jeder oder jede Zweite checkt über die Tage berufliche Mails.

Der am häufigsten genannte Grund für die Erreichbarkeit im Weihnachtsurlaub war laut der Umfrage: Chef oder Chefin erwarte das so. Eine rechtliche Verpflichtung gibt es dafür allerdings in der Regel nicht.

Für die Bitkom-Umfrage wurden gut 1000 Menschen in Deutschland telefonisch befragt, etwas weniger als die Hälfte von ihnen hatte um Weihnachten und Neujahr herum Urlaub.