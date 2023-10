Ein Forschungsteam hat eine einfache Selbstreflexions-Übung entdeckt, die helfen könnte. Wer 15 Minuten über seinen eigenen Wert nachdenkt und einen Text dazu schreibt, hat bei der Jobsuche mehr Erfolg. Das zeigt eine Studie mit mehr als 800 arbeitslosen und arbeitssuchenden Menschen in der Schweiz, anderen europäischen Ländern und den USA.

Die Testpersonen bekamen eine Liste von Themen vorgelegt, etwa "Gesundheit", "Freude am Lernen" oder "Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe". Die eine Hälfte sollte einen Text dazu schreiben, welche drei Dinge ihnen persönlich am wichtigsten sind - und wo sie in ihrem Leben vorkommen. Die andere Hälfte sollte über die ihnen unwichtigsten Werte schreiben und begründen, warum sie anderen Menschen wichtig sein könnten.

Bessere Bewerbungsschreiben durch mehr Selbstvertrauen

Die erste Gruppe war bei der Jobsuche in den nächsten vier Wochen doppelt so erfolgreich wie die zweite. Der Effekt hielt etwa acht Wochen an. Die Forschenden vermuten: Durch Selbstreflexion und Vergewisserung, was einem wichtig ist, steigt auch das Selbstvertrauen - was Bewerberinnen und Bewerber für Personaler attraktiver macht. Außerdem lassen sich so wohl auch Absagen besser verkraften.