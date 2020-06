So eine Situation macht vielen natürlich Sorgen. Wie schlimm sich das anfühlt, hat man aber selbst mit in der Hand. Zu diesem Schluss kommen zwei Forscherinnen aus Australien. Sie haben knapp 230 Menschen mit einem Kurzzeit-Arbeitsvertrag befragt, der bald zu Ende ging. Bei einigen wuchs die eigene Unsicherheit in Sachen Job, je näher das Vertragsende rückte, bei anderen nicht.

Laut den Forscherinnen waren diejenigen besser drauf, die sich aktiv um ihre weitere Berufslaufbahn kümmerten. Zum Beispiel mit Weiterbilden, Beratenlassen oder Netzwerken. Das gab den Menschen offenbar stärker das Gefühl, die eigene Situation selbst im Griff zu haben, und sie fühlten sich damit selbstsicherer.

Die Forscherinnen vermuten aufgrund anderer Studien, dass das dabei helfen kann, einen neuen Job zu finden. Sie haben es aber für die Teilnehmenden nicht nachgeprüft. Ihre Studie haben die Forscherinnen in einem Fachmagazin für Arbeitspsychologie veröffentlicht.