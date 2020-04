Ob das aber auch reicht für alle, die draußen Sport machen, für Jogger oder Radler, das hatte vor wenigen Tagen ein Forscher der Uni Eindhoven in den Niederlanden bezweifelt. Er hatte Erkenntnisse bekannt gegeben, wonach Sportler draußen ihre Mini-Tröpfchen beim Sprechen und Ausatmen in einer Art Wolke hinter sich her schleppen. Wer zu nah hinter ihnen laufe, komme dann doch in die Wolke aus Aerosolen hinein. Grundlage dafür waren Versuche in einem Windkanal.

Viele hatte das verunsichert und zu der Frage geführt, ob man im Stadtpark noch sicher laufen kann. In der Süddeutschen Zeitung sagt der Sportmediziner Martin Halle von der TU München jetzt, dass es da keine sichere Antwort gibt. Im Moment werde wohl kaum jemand die Virenlast hinter Freizeitsportlern untersuchen, einen wirklich sicheren Mindestabstand könne man deshalb nicht nennen. Er empfiehlt, großzügig auszuweichen. Das eigene Ego auf der Suche nach Bestzeiten sei jetzt nicht gefragt, sondern Rücksicht auf andere.