In den USA hat auch der Corona-Impfstoff des Konzerns Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erhalten.

Die Arzneimittelbehörde FDA hat den Impfstoff freigegeben. Er ist der dritte, der in den USA jetzt gegen das Corona-Virus gespritzt werden darf. Die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna sind dort schon seit längerem im Einsatz.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist er erste, bei dem eine einzige Dosis reicht. Außerdem kann er bei normalen Kühlschrank-Temperaturen gelagert werden. In der Europäischen Union wird der Impfstoff von Johnson & Johnson noch geprüft, in zwei Wochen will die Arzneimittelbehörde EMA ihre Bewertung abgeben.

Die EU-Kommission hat schon 200 Millionen Impfdosen davon bestellt, mit Option auf doppelt so viele Lieferungen. Der Impfstoff auf Adenovirus-Basis ist offenbar nicht so wirksam wie einige Konkurrenz-Produkte, die Werte des Johnson & Johnson-Impfstoffs gelten aber immer noch als gut.