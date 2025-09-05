Am Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen gibt es Europas schnellsten Supercomputer "Jupiter" - jetzt wurde er eingeweiht.

Bei der Feier waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär dabei.

Schneller Exascale-Rechner

"Jupiter" ist der erste europäische Supercomputer der sogenannten Exascale-Klasse. Das bedeutet, dass er zu mehr als einer Trillion Rechenoperationen pro Sekunde in der Lage ist.

Er soll unter anderem bei der Klimaforschung helfen, Extremwetter punktgenau voraussagen und KI-Anwendungen trainieren.

Den Rechner anzuschaffen und die ersten sechs Jahre zu betreiben, kostet eine halbe Milliarde Euro. Zur Hälfte hat das die EU bezahlt, zu je einem Viertel der Bund und das Land NRW.