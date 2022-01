Die Schulschließungen im Corona-Lockdown haben vielen Schülerinnen und Schülern zugesetzt. Einige haben zum Beispiel depressive Symptome entwickelt.

Eine Schweizer Studie zeigt jetzt aber, dass es auch positive Aspekte gab. Und zwar in Bezug auf den Schlaf vieler Jugendlicher. Demnach haben die Schülerinnen und Schüler während des Lockdowns rund 75 Minuten pro Nacht länger geschlafen. Gleichzeitig konnten sich die Jugendlichen laut den Forschenden der Uni Zürich besser konzentrieren und sie haben weniger Alkohol getrunken und Koffein zu sich genommen.

Das Wissenschaftsteam hat für die Studie die Schlafzeiten von mehr als 3500 Lernenden an Gymnasien während der Schulschließungen verglichen - mit Daten von 5000 Jugendlichen aus dem Jahr 2017. Ergebnis: Im Lockdown standen die Jugendlichen an Schultagen rund 90 Minuten später auf, gingen aber nur etwa 15 Minuten später ins Bett. An den Wochenenden hingegen waren die Schlafenszeiten in beiden Gruppen vergleichbar. In einer Onlinebefragung gaben die Jugendlichen der Lockdown-Gruppe außerdem an, sich gesünder gefühlt zu haben.