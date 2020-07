10- bis 17-Jährige waren während der Corona-Beschränkungen viel länger auf Social Media und bei Onlinespielen aktiv als sonst.

Laut einer Befragung verbrachten die Jugendlichen im April in der Woche fast zweieinhalb Stunden mit digitalem Spielen - das ist 75 Prozent mehr Zeit als im letzten September. Die Social-Media-Nutzung ist um 66 Prozent gestiegen. Auch am Wochenende waren Jugendliche mehr mit Chatten und Zocken beschäftigt. Die Daten stammen aus einer Studie der DAK-Krankenkasse und von Hamburger Suchtforschenden.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, sagte, der Anstieg sei "heftig" und dürfe so nicht weitergehen. Die Jugendlichen bräuchten eine bessere Medienkompetenz, um zu wissen, wie viel Zeit im Netz noch okay ist und wann es zu viel wird. Die Zahlen seien auch ein Aufruf an Eltern, in der Familie mehr über das Thema zu sprechen. Ein Krankenkassen-Experte sagte, die Studie zeige, dass wir dringend ein Frühwarnsystem gegen Mediensucht brauchen. Es dürfe nicht länger Zufall sein, Betroffene zu erkennen und ihnen Hilfsangebote zu machen.