Befragungen zufolge hat der Großteil der 15- bis 17-Jährigen in den USA schon Erfahrungen mit Liebesbeziehungen gemacht. Aber gehören solche Erfahrungen in dem Alter unbedingt dazu und was ist dann mit Teenagern, die wenige oder keine Dates haben? Ein Team der Uni Georgia hat Daten von 600 Jugendlichen ausgewertet. Die sollten sechs Jahre lang Angaben machen zu Dates, ihrem Sozialleben und möglichen Depressionen. Auch das Lehrpersonal der Jugendlichen sollte deren Sozialverhalten und Depressionsrisiko bewerten.

Das Ergebnis: Teenager, die keine Dates hatten, waren im Sozialverhalten mindestens genauso gut oder besser als ihre Altersgenossen, die mehr Beziehungserfahrungen angaben. Die Lehrkräfte bewerteten die nicht datenden Jugendlichen sogar deutlich höher in ihren sozialen Fähigkeiten. Außerdem gaben diese Teenager seltener an, traurig oder depressiv zu sein und wurden auch vom Lehrpersonal als weniger empfänglich für Depressionen bewertet.

Die Forschenden sagen, dass sich auch Jugendliche ohne Dates ganz normal entwickeln und nicht zwingend soziale Defizite haben.