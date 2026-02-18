In der Bundesregierung wird gerade ein Social-Media-Verbot für Minderjährige diskutiert.

Der Bundeskanzler ist offen dafür. Friedrich Merz sagte im Politik-Podcast Machtwechsel, man brauche sich nicht über Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten von jungen Menschen wundern, wenn sie täglich stundenlang auf Bildschirme gucken.

Es gibt Vorschläge aus der CDU, das Mindestalter für Apps wie Tiktok und Instagram auf 16 Jahre festzusetzen. Die CDU will darüber ab Freitag diskutieren - auf ihrem Parteitag. Auch vom Koalitionspartner gibt es Vorschläge: Die SPD will ein Verbot bis 14 Jahre und für Jugendliche unter 16 Jugendversionen der Apps - mit einem Algorithmus, der weniger Suchtpotenzial hat.

Die Bundesregierung will im Sommer über das Thema entscheiden.