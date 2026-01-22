Jugendliche in Deutschland lassen sich mit dem "ersten Mal" mehr Zeit als noch vor ein paar Jahren.

Das ist ein Ergebnis einer Befragung, die das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit letztes Jahr unter 14- bis 25-Jährigen gemacht hat. Heute haben die meisten mit 19 ihr Erstes Mal gehabt - 2019, bei der letzten Erhebung, hatten die meisten angegeben, dass sie mit 17 schon mal Sex hatten. Auch beim ersten Kuss lassen sich viele Befragten mehr Zeit. Die meisten erleben das erste Mal in einer Beziehung - bei Frauen ist der Anteil etwas höher als bei Männern. Die noch keinen Sex hatten, haben vor allem gesagt, dass die richtige Person dafür fehlt oder sie sich noch zu jung dafür fühlen.

Verhütet haben laut der Befragung fast alle sicher und zuverlässig. Nur sechs Prozent haben angegeben, das beim ersten Mal nicht gemacht zu haben. Die deutliche Mehrheit (76 Prozent) setzt auf das Kondom - rund 30 Prozent nehmen die Pille.

Infos über Sex und Verhütung holen sich Jugendliche laut der Befragung außerdem vor allem in der Schule. Das Internet ist bei der Aufklärung dagegen etwas unwichtiger geworden. 2019 haben noch 59 Prozent der Befragten online nach Infos gesucht, letztes Jahr waren es noch 53 Prozent.

Für die inzwischen zehnte Jugendsexualitätsstudie wurden laut Institut zwischen Februar und Juli 2025 insgesamt 5.855 Menschen zwischen 14 und 25 Jahren befragt.