"Das crazy" ist das Jugendwort des Jahres.

Der Langenscheidt-Verlag hat das auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Mit "Das crazy" kann Okay gemeint sein, oder es ist eine Floskel sein, wenn man ausweichend, kurz oder vage antworten will, zum Beispiel um höflich zu bleiben oder weil man kurz sprachlos ist.

Auf Platz zwei landete "goonen", was Selbstbefriedigung bedeutet. Platz drei geht an "Checkst du?".

Ausgesucht wird das Jugendwort auf der Grundlage von Einsendungen von Menschen zwischen 11 bis 20 Jahren. Das Jugendwort 2024 war Aura.