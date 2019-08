Zu diesem Ergebnis kommen Forschende des World Weather Attribution Project. Das geht der Frage nach, inwiefern Hitzewellen mit dem menschengemachten Klimawandel zusammenhängen. Dafür werden eine lange Reihe von Beobachtungen und Messungen zusammen betrachtet und zahlreiche Klimamodelle durchgerechnet. Weiteres Ergebnis: Die jüngste Hitzewelle wäre ohne Klimawandel an allen gemessenen Standorten um 1,5 bis 3,0 Grad kühler ausgefallen.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie könnte dieser Juli der weltweit heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen sein. In Deutschland und Frankreich wurden neue Hitzerekorde gemeldet, und zwar mit je 42,6 Grad Celsius, ebenso in Belgien und den Niederlanden. Die Hitzewelle erreichte sogar Skandinavien. Europa hat in den vergangenen 15 Jahren sieben außergewöhnlich intensive Hitzewellen erlebt.