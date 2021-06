"Juneteenth" ist eine Kombination aus "June" und "Nineteenth". Hintergrund ist ein historisches Ereignis am 19. Juni 1865 - kurz nach der Kapitulation der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Ein General der Unionstruppen hatte an diesem Tag in Texas verkündet, dass ab sofort alle versklavten Menschen frei kommen. Das bedeutete das Ende der Sklaverei in den gesamten USA.

Der "Juneteenth" war vorher schon in einigen Bundesstaaten Feiertag und wurde vor allem von schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern gefeiert. Jetzt ist er auch landesweiter Nationalfeiertag. Präsident Joe Biden hatte das vom US-Kongress beschlossene Gesetz dazu in Kraft gesetzt.

In den USA war seit 1983 kein neuer Feiertag mehr eingeführt worden.