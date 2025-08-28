Wann im Leben sind wir besonders happy?

Bisher galt: Nach dem Arbeitsleben und auch schon als Jugendliche und junge Erwachsene, die noch keine Kinder, Arbeit und andere großen Belastungen erleben mussten.

Eine Studie im Fachmagazin Plos One bestätigt jetzt: Die Zufriedenheit im hohen Alter bleibt, aber junge Erwachsene sind die unglücklichsten Menschen. Das ist inzwischen ein weltweites Phänomen, denn es sind Daten aus 44 Ländern eingeflossen, seit 2020, also seit Corona, bis 2025.

Die Forschenden erklären das neben den Corona-Folgen mit zwei weiteren Faktoren: Zum einen zeigen sich jetzt noch für junge Erwachsene Langzeitfolgen der Finanzkrise, die Jobaussichten trüben. Zum anderen: das Nutzen von Sozialen Medien. Dabei würden sich Jugendliche ständig vergleichen, mit anderen oder mit unrealistischen Idealen, was schlechte Gefühle bereitet.