Stricken, Kegeln, Sauerteig ansetzen.

Bei der letzten Shell-Jugendstudie war rausgekommen, dass junge Leute gerne Alte-Leute-Hobbys praktizieren. Das erklärt der Freizeitforscher Ulrich Reinhardt der FH Westküste jetzt mit unsicheren und überfordernden Zeiten - in denen suchen sich auch junge Menschen gezielt Freizeitaktivitäten, die entschleunigen und Kraft geben – zum Beispiel Gärtnern, Wandern oder Stricken.

Die Jugend wechselt allerdings öfter zwischen solchen Aktivitäten und lässt sich stärker von Trends und Social Media inspirieren. Ältere investieren mehr Zeit in eine Tätigkeit, um langfristig Beruhigung und Erfüllung daraus zu ziehen.

Laut dem Forscher macht 80 Prozent der Menschen ihr Hobby glücklich - das liege daran, dass man es aus freien Stücken wählt und dabei selbstbestimmt handelt.