Wer ein Paket von der Deutschen Post, also von DHL, gebracht bekommt, soll in Zukunft genauer über den Liefertermin informiert werden.

Vorstandschef Frank Appel sagte der Rheinischen Post wie er sich das vorstellt: Zunächst soll die ungefähre Uhrzeit genannt werden, per E-Mail. Danach soll es, beispielsweise eine Viertelstunde vor Ankunft des Pakets, die exakte Zeit geben. Das will die Post anhand der via GPS erfassten Position des Lieferwagens berechnen. Laut Appel soll das System erstmal in einigen Regionen getestet und im Laufe des kommenden Jahres bundesweit umgesetzt werden.