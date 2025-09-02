Eine der ersten großen Pandemien der Geschichte war die Justitianische Pest.

An dieser Seuche starben Millionen Menschen in Nordafrika, Vorderasien und Europa - und zwar zwischen den Jahren 541 und 750. Jetzt können Forschende erstmals näher eingrenzen, woher die Bakterienstämme damals kamen. Darüber berichtet ein internationales Team im Fachmagazin Genes.

Die Forschenden hatten erst alle bekannten historischen Aufzeichnungen über die Justitianische Pest durchforstet. Dann haben sie menschliche Überreste aus der Zeit gesucht und deren DNA verglichen. Die zeigten verschiedene, verwandte Erregerstämme.

Offenbar hat der Handel dazu beigetragen, dass sich die Justitianische Pest weit verbreiten konnte. Der Erreger kam wohl ursprünglich aus Zentralasien, aber hat sich dann erst in Ägypten zu einer gefährlichen Variante weiterentwickelt, die sich ausgebreitet hat.



Ein Knotenpunkt des Handels war damals die jordanische Stadt Gerasa, in der innerhalb kurzer Zeit sehr viele Menschen gestorben sein müssen: Das schließen die Forschenden aus einem Massengrab, das sie dort in einem Hippodrom entdeckt haben. Ein Zeichen dafür, dass die Friedhöfe voll waren.

