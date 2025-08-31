In Deutschland sind die Ermittlungsbehörden und Strafgerichte weiter stark belastet.

Die Bild am Sonntag berichtet von fast einer Million Fälle, die sich stapeln und noch nicht erledigt wurden. Die Zeitung bezieht sich dabei auf eine Auswertung des Richterbundes. Demnach hatten es die Staatsanwaltschaften 2024 zum zweiten Jahr in Folge mit fünfeinhalb Millionen neuen Fällen zu tun. Das sind gut eine halbe Million Fälle mehr als 2020.

Gleichzeitig stellten die Staatsanwaltschaften immer mehr Verfahren ein, schreibt die Zeitung. 2024 wurde nur noch jeder 16. Fall zu einer Anklage vor Gericht geführt. Zehn Jahre vorher war es noch jeder Zehnte gewesen.

Als Konsequenz fordert der Deutsche Richterbund, dass die Politik massiv in die Justiz investiert. Es brauche eine Personal-Offensive.