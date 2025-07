K-Pop ist in Nordkorea verboten - das kommunistische Regime hält die Musik für Propaganda vom feindlichen Nachbarn Südkorea.

Zwei junge Nordkoreaner haben es aber geschafft, mit K-Pop erfolgreich zu sein. Kim Seok und Yu Hyuk sind vor einigen Jahren nach Südkorea geflohen und jetzt Teil der Boyband 1Verse. Es ist die erste K-Pop-Band mit Überläufern aus Nordkorea.

Yu hat in Interviews erzählt, dass er in Nordkorea schon als Kind arbeiten und hungern musste. Er floh noch vor seinem 18. Geburtstag nach China und dann weiter nach Südkorea. Yu sagt, die Debütsingle "Shattered" auf dem neuen Album beschreibt, wie es ihm ging, als er vom Tod seines Vaters in Nordkorea hörte.

Das Regime dort bestraft den Konsum von südkoreanischem Content hart. Vor kurzem gab es Berichte, dass Jugendliche zu Zwangsarbeit verurteilt wurden, weil sie K-Pop gehört hatten.