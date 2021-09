Südkoreanische Popgruppen wie BTS oder Blackpink haben auch in China Millionen von Fans.

Viele von ihnen organisieren sich in Fanclubs in den sozialen Medien, vor allem beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo. Seit dem Wochenende ist das so nicht mehr möglich, denn die chinesischen Behörden haben 21 Konten solcher Fanclubs zumindest vorübergehend gesperrt. In der Zeitung "Global Times" heißt es, die Regierung wolle die "außer Kontrolle geratene Industrie abkühlen". Die Zeitung gilt als Sprachrohr der kommunistischen Führung. Die Sperrung folgt auf eine Anweisung der chinesischen Radio- und Fernsehverwaltung. Demnach dürfen Fan-Webseiten zum Beispiel nicht mehr dazu aufrufen, Geld auszugeben.

Die chinesischen Behörden gehen seit einiger Zeit gegen Stars und Fanclubs vor; nach ihrer Lesart wenden sie sich gegen Kommerz und Exzesse im Showgeschäft.