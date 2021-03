An der Küste von Louisiana sind Schildkröten freigelassen worden, die vor einem Monat vor dem Erfrierungstod gerettet worden waren. Ein plötzlicher Kälteeinbruch hatte die Tiere erwischt und sie lethargisch gemacht und relativ bewegungsunfähig. Die Kälte kann bei den Tieren auch zu Lungenentzündungen führen und zu Erfrierungen. Fast 5000 Meeresschildkröten waren an die Strände der Südstaaten gespült worden. Freiwillige Helferinnen und Helfer hatten sie in Wannen und Gehegen versucht aufzuwärmen.

Laut Experten haben etwa 80 Prozent der Tiere überlebt und sich erholt. Sie werden jetzt, wo das Meerwasser wieder wärmer ist, nach und nach freigelassen. Die Tiere gehören zu der tellergroßen Art Atlantik-Bastardschildkröte. Das ist die kleinste und am meisten gefährdete Meeresschildkröten-Art.