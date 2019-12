Müller sagte bei einem Besuch in Äthiopien, dass solche Produkte damit einen Wettbewerbsvorteil bekommen sollen, die unter Beachtung der Mindeststandards hergestellt werden. Fairer Kaffee könnte damit mehr als einen Euro billiger angeboten werden. Der CSU-Politiker kritisiert, dass Kaffee-Herstellern in den Entwicklungsländern zurzeit für die Rohware nur einen Niedrigstpreis bekommen. Der entspreche gerade mal drei bis vier Prozent des Preises, den Kunden in Deutschland bezahlen.

Arbeitsminister Heil sagte, dass das Thema in der großen Koalition besprochen werden soll.