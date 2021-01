Kaffee galt lange als ungesund. Mittlerweile deuten aber viele Forschungsergebnisse auf das Gegenteil hin. Eine neue Untersuchung legt jetzt nahe, dass Kaffee vor Prostatakrebs schützt.

Forschende aus China haben dazu insgesamt 16 Studien ausgewertet, die in mehreren Ländern gemacht wurden. Teilnehmer waren mehr als eine Million Männer, von denen ein Teil an Prostatakrebs erkrankt war. Diejenigen mit dem stärksten Kaffeekonsum bekamen am seltensten Krebs.

Ob viel Kaffee und weniger Krebs wirklich so direkt zusammenhängen, müssen noch weitere Studien klären. Frühere Studien hatten aber schon darauf hingedeutet, dass Kaffee das Risiko für Leber- oder Nierenkrebs senken kann.