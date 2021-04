In Ägyptens Hauptstadt Kairo sind die Mumien von 22 Pharaonen und Pharaoninnen in einer feierlichen Parade zu ihrem neuen Museum gebracht worden.

Jede Mumie wurde in einem besonders geschützten Wagen transportiert, der im Pharaonen-Stil dekoriert war. Auf dem Wagen stand auch jeweils der Name - zum Beispiel von Pharao Ramses II. oder der Pharaonin Hatschepsut. Zum Schutz der kostbaren Mumien der 18 altägyptischen Könige und vier Königinnen war an der sieben Kilometer langen Strecke in Kairo ein großes Sicherheitsaufgebot im Einsatz.

Zu der Parade war unter anderem die Chefin der Unesco, Audrey Azoulay, angereist und sie wurde auch live im Fernsehen übertragen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi zeigte sich auf Twitter stolz. Das grandiose Spektakel sei ein weiterer Beweis der Größe einer einzigartigen Zivilisation, die in die Tiefen der Geschichte reicht.

Die Mumien lagen seit mehr als einem Jahrhundert im Ägyptischen Museum im Zentrum von Kairo - in Zukunft sollen sie im neuen Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation im Süden der Stadt zu sehen seins Museum soll heute eröffnen, die Pharaonen-Mumien werden allerdings erst nach einigen Restaurationsarbeiten zu sehen sein.