In Kiew ist dieses Jahr auch wieder der Weihnachtsbaum politisch.

Der Baum auf dem Platz vor der Sophienkathedrale in der ukrainischen Hauptstadt ist gestern zum ersten Mal angeschaltet worden - zum Jubel von Menschenmassen.

Das Besondere ist: Der Weihnachtsbaum ist zum ersten Mal am Nikolaus-Tag nach einer neuen Zeitrechnung für das Land eingeweiht worden. In der Ukraine wird Weihnachten ab diesem Jahr nicht mehr nach dem Kalender der Orthodoxen gefeiert, um sich von Angreifer Russland abzugrenzen - da ist Heiligabend am 6. Januar und Weihnachten am 7. Januar. In der Ukraine gelten dafür jetzt die Daten wie in Deutschland. Damit war aber zum ersten Mal auch der Nikolaus-Tag offiziell am 6. Dezember, vorher war er am 19. Dezember.

Schon im letzten Jahr hatte Kiews Weihnachtsbaum Symbolwirkung - er wurde als "Weihnachtsbaum der Unbesiegbarkeit" gefeiert. Und auch beleuchtet - als Antwort auf Russlands Angriffe auf die Stromversorgung der Ukraine.