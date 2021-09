In South Lake Tahoe - in Kalifornien - sind aktuell viele Bären auf den Straßen zu sehen.

Weil es dort schwere Waldbrände gegeben hat, mussten rund 22.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die BBC berichtet, dass Bären in der Region danach die leere Stadt für sich entdeckt haben.

Weil das Feuer große Teile ihres normalen Lebensraums zerstört hat, sind die Bären in die Stadt gekommen und haben auf der Suche nach Nahrung ein großes Chaos angerichtet. Sie sollen in Häuser, Tankstellen und Supermärkte eingebrochen sein. Außerdem sollen sie die Mülltonnen durchwühlt und den Müll überall auf den Straßen verteilt haben, da die Müllabfuhr wegen des Brandes eingestellt wurde.

Bären auf Nahrungssuche sind in der Gegend rund um den Lake Tahoe schon länger ein Problem. Darüber, wie mit diesen Bären umgegangen werden soll, gibt es in der Gegend aber keine Einigkeit. Die Behörden haben einige Bären, die in Häuser eingebrochen sind, eingeschläfert. Tierschützende kritisieren das und fordern stattdessen, dass die Menschen besser darüber aufgeklärt werden sollen, wie sie ihren Müll und ihre Häuser vor Bären schützen können.