Der Westen der USA leidet seit Jahrzehnten unter Dürre - und zuletzt hatte sich das Problem verschärft.

In Kalifornien haben die Behörden deshalb Obergrenzen für den Wasserverbrauch erlassen. Wie die Los Angeles Times berichtet, halten sich Tausende Haushalte aber nicht daran, vor allem in Wohngebieten von Reichen und Prominenten.

Die Zeitung beruft sich auf Behördendokumente und schreibt, dass etwa auf dem Anwesen von Schauspieler Silvester Stallone im Juni über 800.000 Liter Wasser zu viel verbraucht worden seien, das ist mehr als die fünffache erlaubte Menge. Ein Anwalt des Schauspielers sagte, dass auf dem Areal aber auch 500 Bäume stünden und Stallone einige Rasenflächen habe absterben lassen, um Wasser zu sparen.

Auch Stars wie Kevin Hart oder Kim und Kourtney Kardashian sollen zu den Leuten gehören, die deutlich zu viel Wasser verbrauchen.

Geldstrafen bringen nicht viel

Mit ein paar hundert Dollar sind die Strafen für den zu hohen Wasserverbrauch in Kalifornien für Reiche eher gering und werden leicht in Kauf genommen. Die Behörden haben deswegen schon einige Zuflusssperren in den Leitungen angebracht.